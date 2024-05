Progetto Melanoma Ant, visite gratuite: al via le prenotazioni

Firenze, 14 maggio 2024 – Dopo la prima giornata di visite gratuite di Progetto Melanoma Ant che si è svolta a fine febbraio, arriva il secondo appuntamento con la prevenzione oncologica gratuita a cura di Fondazione Ant. Venerdì 24 maggio saranno a disposizione altre 24 visite dermatologiche gratuite per la prevenzione dei tumori della pelle. Nello specifico, grazie al Progetto Melanoma Ant sarà possibile accedere a visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia, indagine che consente la diagnosi tempestiva di lesioni sospette o neoplastiche. Le visite si terranno presso gli studi medici Farmavaldarno, in Via Fratelli Rosselli 59/61, Loc. Matassino e sono riservate ai cittadini residenti nei Comuni del Valdarno fiorentino. Le prenotazioni online inizieranno giovedì 16 maggio a partire dalle ore 10. Per accedere alle visite occorre registrarsi e prenotare il proprio appuntamento al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite. L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno e grazie alla preziosa collaborazione di Farmavaldarno e della Sezione Soci Valdarno Fiorentino di Unicoop Firenze. Fin dal 2004 Fondazione Ant ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana, con un numero di visite sempre in crescita. Nella nostra regione, nel solo anno 2023, sono stati sottoposti a visita tramite i vari progetti di prevenzione Ant oltre 2800 pazienti. Tale attività è necessaria a maggior ragione in un momento come quello che viviamo oggi, in cui le difficoltà economiche e sociali spingono molti a rinunciare alla prevenzione. Per conoscere tutte le date di prevenzione oncologica gratuita che ogni mese Ant organizza in Toscana e sapere come prenotarsi, è possibile visitare la sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web ant.it/toscana.