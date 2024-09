Visite e passeggiate. Paradiso degli Alberti in formato famiglia

Proseguono le visite e passeggiate inserite nel ricco programma del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine. Domani doppio appuntamento al Paradiso degli Alberti di Gavinana (via del Paradiso 88): alle 10 l’associazione ’Per Boboli’ organizza la visita agli spettacolari affreschi trecenteschi dell’Aula capitolare del complesso (massimo 20 persone, ritrovo alle 9,45); alle 11, invece, la visita all’Aula capitolare a cura di Amici dei musei fiorentini Didattica, dedicata fia famiglie con bambini e ragazzi (massimo 20 persone, ritrovo alle 10,45). Per entrambe le visite, la prenotazione è obbligatoria: [email protected].

Nel pomeriggio (ore 16, 30) spazio alle ’Passeggiate con vista’ al giardino Edv Garden (Passo all’Erta-Bastione del Poggi, Viale Galileo Galilei), anche queste pensate per i più piccoli, durante le quali sarà possibile misurare la propria impronta ambientale (prenotazione obbligatoria: https://www.edvgarden.com/it/edv-events/edv-garden-special-day ). L’iniziativa è cura di Amici dei musei fiorentini Didattica, Garden Club Firenze e Firenze Greenway. La sera (ore 20) si potrà, inoltre, visitare la chiesa di San Giovannino dei Cavalieri (via San Gallo, 66) con Anna Corinna Citernesi e assistere al concerto finale di ’II Stage Prassi e interpretazione vocale per solisti e coro’, tenuto dal maestro Lorenzo Fratini, direttore del Coro del Teatro del Maggio. In programma musiche di Brahms e Schubert. A cura di Ludus Orionis, Il Foyer – Amici della Lirica di Firenze in collaborazione con Conservatorio Luigi Cherubini (prenotazione obbligatoria: 333.6886294). Le visite proseguiranno il 27 settembre con la doppia tappa (ore 10 e 11) al Cenacolo di Sant’Apollonia (prenotazione obbligatoria: 333.6886294). Il 28 settembre (9,30-12,30 e 15-18), invece, ci sarà ’Oltrarno amore mio’, una giornata organizzata da Conoscere Firenze che prevede l’apertura di luoghi poco conosciuti dell’Oltrarno, solitamente non aperti al pubblico.