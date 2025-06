Virus tropicale, cinque casi. Scatta il piano di disinfestazione

di Sandra Nistri e Pier Francesco Nesti

Sarebbero cinque le persone affette da Chikungunya virus, ‘importato’ da uno Stato estero, che hanno soggiornato o lavorato in edifici nell’area compresa fra Calenzano e Campi. Una notizia che ieri ha portato i sindaci dei due Comuni, Giuseppe Carovani e Andrea Tagliaferri, a firmare ordinanze contingibili e urgenti per una disinfestazione. La richiesta è arrivata dall’Asl Toscana Centro.

Per quanto riguarda il territorio calenzanese saranno interessati dagli interventi, per ridurre ulteriormente la già remota possibilità di trasmissione del virus, i civici che riceveranno l’informativa del trattamento di disinfestazione, in via del Saccardo, vicolo del Betti, via Renato Fucini e via Giuseppe Giusti in zona centro. Dato che dovranno essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai in aree pubbliche e private, la richiesta a residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, è quella di collaborare per l’accesso degli addetti alla disinfestazione, incaricati da Alia, alle aree esterne di loro competenza come cortili, piazzali e giardini.

Durante il trattamento sarà necessario restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi) con teli di plastica; raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida poi è necessario lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

A Campi, invece, la disinfestazione riguarda due strade: via Ippolito Nievo e via Mammoli. "Sono cinque – dicono dalla Asl - i casi di Chikungunya in pazienti residenti nell’area nord ovest fiorentina, rientrati in Italia a fine mese dopo un soggiorno in un paese tropicale. Sono tutti in ottima salute e le competenti strutture di Igiene Pubblica di Firenze sono già state attivate per gli adempimenti previsti".