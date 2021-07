Firenze, 8 luglio 2021 - Non c'è niente da fare, la Toscana per gli Usa è un luogo unico al mondo. E Firenze la perfetta città romantica, dove cibo, cultura e scorci da sogno si mischiano insieme. Nell'immaginario collettivo statunitense questi sono luoghi da sogno. Lo sanno benissimo anche i super vip che da Oltreoceano trascorrono le vacanze tra la costa e l'entroterra toscani.

Toscana terra dei vip: non badano a spese

Carolina di Monaco al Festival Puccini

Negli anni abbiamo visto nomi di primo piano di Hollywood e dello sport Usa trascorrere le loro vacanze qui. Con il covid e il lockdown la loro presenza si è giocoforza interrotta. Ma in questa estate di ripartenza tornano anche loro, i grandi attori, i cestisti e i musicisti. E così in questa estate 2021 in molti non hanno creduto ai loro occhi quando hanno visto passeggiare Dirk Nowitzki, uno dei grandissimi del basket Nba adesso uscito dalle scene.

Ma con i Dallas Mavericks ha scritto una pagina importante del basket a stelle strisce. Lui, europeo, che ha conquistato la palla a spicchi d'Oltreoceano con il suo stile di gioco inimitabile, soprattutto dalla media distanza. E' stato visto passeggiare con moglie e figli in centro a Firenze.

Una vacanza top secret, blindata, ma qualcuno tra gli appassionati di basket italiani lo ha riconosciuto. Si sta godendo una vacanza a Firenze anche Gwyneth Paltrow, che gira per il centro storico magnificando l'atmosfera fiorentina e, un must per gli americani, il cibo locale.

E' un affezionato della Toscana John Legend, musicista e produttore autore di brani pop tra i più conosciuti e ai primi posti nelle classifiche mondiali. Con la moglie Christine Teigen e i figli, Legend non ha perso occasione per visitare Firenze e fotografarsi con la consorte in piazzale Michelangelo, con lo sfondo della città. Per lui la vacanza in Italia ha visto anche una visita in un'altra meta molto amata dal turismo di livello Usa, Portofino.