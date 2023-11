Violenza sulle donne. Tre settimane di eventi e sensibilizzazione

La giornata contro la violenza sulle donne a Figline e Incisa durerà quasi tre settimane tra eventi di sensibilizzazione organizzati da numerose realtà del territorio col Comune. Si parte il 10 novembre al Palazzo Pretorio di Figline con la conferenza "Ri-dare valore all’età" sulle persone anziane. Tra il 20 e il 25 novembre le biblioteche comunali allestiranno uno scaffale tematico sulla violenza di genere.

Il 25 doppia cerimonia: alle 14,30 in piazza Marsilio Ficino a Figline ci sarà il flash mob "Il cuore delle donne non si violenta ma si nutre" e la creazione di un cuore rosso fatto di cittadini. Alle 17,30 a Incisa al parcheggio in via Leonardo da Vinci partirà la fiaccolata di sensibilizzazione, con inaugurazione di una panchina rossa in piazza Manuele Auzzi. Gli eventi si chiuderanno il 2 dicembre alla Sala Soci Unicoop con la lettura teatrale "La storia di Lisistrata".

Manuela Plastina