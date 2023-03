Violenza Coperta di lana contro ogni tipo di abuso

La data è in evidenza sul calendario, ci sono otto mesi di tempo, per arrivare all’11 e al 12 novembre 2023, quando con il progetto Viva Vittoria, impegnato nella sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, tutta piazza Santa Croce, il cuore di Firenze, sarà riscaldata con migliaia di quadrati di lana grazie a Conad Toscana Nord Ovest e Fondazione Conad Ets. Proprio così e il lavoro è già cominciato perché si tratta di un’opera complessa che richiederà mesi: realizzare all’uncinetto quadrati di cinquanta centimetri per cinquanta, da unire insieme per formare una ciclopica coperta da stendere poi in piazza Santa Croce due settimane prima della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Ci riempie d’orgoglio poter confermare il nostro impegno contro la violenza di genere proprio in occasione della giornata internazionale della donna", sottolinea il responsabile rete Conad Nord Ovest Area Toscana Massimo Ciucchi.

"L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale che vede Fondazione Conad Ets accanto a Viva Vittoria Odv in tante piazze" aggiunge Maria Cristina Alfieri, direttrice della Fondazione. Le coperte, create con i quadrati 50x50 centimetri, possono essere realizzate da chiunque e saranno oggetto di una raccolta fondi: l’intero ricavato sarà devoluto ad Artemisia, Acisjf Firenze (l’Associazione Cattolica Internazionale a servizio della Giovane Firenze) e a Nosotras onlus. Si potrà consegnare il quadrato ai centri di raccolta o nei punti vendita Conad di Firenze e provincia entro il 10 ottobre. "Con Ailo, una realtà con la quale collaboriamo da anni, porteremo Viva Vittoria anche nella nostra città - sottolineano l’assessora Giuliani e l’assessora al welfare Sara Funaro - il nostro impegno è quello di arrivare ad avere, a partire da oggi, per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quest’opera in Santa Croce. Un’opera meravigliosa che sarà realizzata dalla forza e della volontà delle donne. Le loro mani si uniranno per arricchire la nostra bellissima Santa Croce e dire no alla violenza sulle donne".

L’evento nasce dalla volontà di Ailo con l’associazione di volontariato Viva Vittoria Odv di Brescia, ideatrice e promotrice del progetto nato nel 2015 e approdato su una trentina di piazze in Italia e all’estero. L’iniziativa, realizzata con la preziosa collaborazione di Conad e il sostegno di Fondazione Conad, è stata presentata, tra gli altri, anche da Cristina Begni, una delle fondatrici e presidente di Viva Vittoria e dalla presidente di Ailo (The American-International League of Florence Odv) Bergljot Leifsdottir.

