Viola Park, vandali o incuria. Le lettere dell’insegna gettate in strada. Caccia ai responsabili

A pochi passi dal centro sportivo della Fiorentina, dietro la campana della raccolta del vetro tra via Rimaggio e via Villamagna, qualcuno ha abbandonato rifiuti particolari: lettere giganti in polistirolo. Sembrano una C e mezza O più altri pezzi, rivestite di color giallo-marrone, simil oro. E sono davvero simili a quelle che compongono la mega scritta "Rocco B. Commisso Viola Park" che campeggia all’ingresso del centro, ancora coperta da teli viola. Per vederla bisogna aspettare l’inaugurazione l’11 ottobre: ottenuta la conformità, lunedì è attesa la sanatoria alla variante e il 28 settembre ci sarà il sopralluogo della commissione per il via libera. Resta il mistero: da dove vengono le lettere? Il sindaco di Bagno a Ripoli Casini, ricevuta la segnalazione, promette che Alia ripulirà. M.P.