Vino, export in crescita. I numeri in Toscana

Firenze, 14 febbraio 2025 - Nei primi dieci mesi del 2024 i vini Dop fermi della Toscana hanno registrato un aumento delle esportazioni del 5% in volume e del 10% in valore. Se il risultato fosse confermato anche dai dati degli ultimi due mesi dell'anno scorso si supererebbero i 730mila ettolitri per un valore di 740 milioni di euro. E' quanto emerso da un report di Ismea che fotografa la 'wine economy toscana' realizzato in occasione di PrimAnteprima, l'appuntamento in corso oggi a Firenze che apre la Settimana delle Anteprime del vino toscano nel corso della quale si presentano le nuove annate. PrimAnteprima ha fatto da sfondo al workshop "Il vino toscano di fronte alle sfide globali: identità, mercati e sostenibilità", con la presenza della vicepresidente della Regione e assessore all'agroalimentare Stefania Saccardi, del presidente di Avito Francesco Mazzei, del presidente della Camera di commercio di Firenze Massimo Manetti, del direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo, del giornalista Rai Marcello Masi e di Fabio del Bravo di Imea. Con oltre 61mila ettari di superficie vitata, il vigneto toscano è cresciuto nel 2024, confermando anche la percentuale di superficie coltivata a biologico, pari al 38% del totale regionale e al 17% di quella nazionale. Dopo la flessione del 2023, la produzione vinicola toscana è aumentata di 900mila ettolitri lo scorso anno, arrivando a 2,6 milioni, che portano la Toscana ad occupare la settima posizione a livello nazionale. L'unicità toscana emerge nel poter vantare sul suo territorio ben 58 indicazioni geografiche riconosciute, delle quali 52 Dop (11 Docg e 41 Doc) e 6 Igt.