Firenze, 12 aprile 2023 - Vinci dà il via alle celebrazioni per l’anniversario della nascita di Leonardo Da Vinci, il cui compleanno si festeggia il 15 aprile, con una serie di iniziative che animeranno il borgo toscano per tutto il weekend, tra conferenze, letture, laboratori, proiezioni, passeggiate. Incontro con Enzo Bianchi “Camminiamo insieme? Il Sinodo voluto da Papa Francesco” è il titolo del convegno che si terrà venerdì 14 aprile alle 21 a Vinci al Teatro della Misericordia alla presenza di Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose. L’iniziativa è promossa da Vincincontri in collaborazione con il Comune di Vinci e la parrocchia di Vinci. L’esperienza di Enzo Bianchi, monaco ecumenico e saggista attento alle novità della storia, stimolo all’attuazione di quelle sfide che il Concilio ha voluto lanciare ai nostri tempi, ha scritto numerosi libri, saggi e articoli nel corso degli anni su varie tematiche della fede e dell’attualità, nell’ultimo affronta la questione del fine vita e della morte (“Cosa c’è di là. Inno alla vita”, ed. Il Mulino).

Lettura Vinciana

Sarà Pietro Marani l’ospite della sessantaduesima Lettura Vinciana, in programma al teatro di Vinci il 15 aprile con inizio alle 10.30. La manifestazione, organizzata dal Comune con il Centro internazionale di Studi e Documentazione Leonardo da Vinci, ha come titolo ‘Il Salvator Mundi saudita: novità sulla sua fortuna iconografica e una riconsiderazione’. Marani è attualmente docente nella Scuola di perfezionamento in storia dell’arte dell’Università Cattolica di Milano ed è uno dei massimi esperti di Leonardo da Vinci. La Lettura Vinciana verrà aperta, come di consueto, dal sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, dalla vicesindaca e assessora alla cultura Sara Iallorenzi e dalla direttrice della Biblioteca Leonardiana del Comune Roberta Barsanti. Saranno poi presenti il presidente della Commissione nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci Paolo Galluzzi e, in rappresentanza del Ministero della Cultura, Giorgia Muratori, dirigente del segretario regionale per la Toscana del Ministero. Terminata la Lettura verrà presentato anche il volume “Leonardo 1519-2019. Le iniziative patrocinate dal Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 dalla morte di Leonardo da Vinci”, finanziato dalla commissione nazionale incaricata per le celebrazioni del 2019 in occasione del 500 esimo anno dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci. Dal 24 giugno scatterà poi la mostra sul Genio curata dallo stesso Marani.

Giorno di Leonardo

Vinci ricorda il genio con una giornata, il “Giorno di Leonardo”, organizzata dalla Pro Loco di Vinci con il contributo del Comune: non è solo una rievocazione celebrativa ma anche un’esperienza ludica, didattica e interattiva, da fare calandosi direttamente nell’atmosfera leonardiana dentro il borgo. Come da tradizione a dare il via alla manifestazione il 16 aprile sarà alle 10.30 il Suono del Campano di Vinci, poi per tutto il giorno si susseguiranno una serie di appuntamenti: la visita guidata al fonte battesimale di Leonardo e trekking urbano fino al Santuario dell’Annunziata, la visita presso la Casa Natale di Anchiano, passeggiate naturalistiche alla scoperta dei luoghi e dei sentieri di Leonardo, street art e quadri viventi per le vie del borgo, laboratori creativi per bambini, lezioni di disegno, la sfilata del corteo storico, un percorso di escape urbana e il taglio della torta per il compleanno di Leonardo in piazza della Libertà.

Anniversario Museo Leonardiano

Il 15 aprile ricorrono i 70 anni dall’inaugurazione del Museo Leonardiano, aperto nel 1953. Per ricordarlo il Comune di Vinci farà una videoproiezione speciale sul castello di Vinci, grazie al contributo di Toscana Energia: sulla torre sarà proiettata l’immagine della famosa opera di Leonardo “ La dama con l’ermellino”, su una parete invece “La vite aerea”, uno dei modelli facenti parte della collezione del Museo Leonardiano, con le date 1953-2023. “Si annuncia un weekend particolarmente ricco di iniziative culturali – dice la vicesindaca Sara Iallorenzi – Le Celebrazioni Leonardiane non sono un semplice evento ma rappresentano l’avvio degli eventi culturali per la città di Vinci e i suoi cittadini, quest’anno seguono il periodo pasquale che ha portato nel nostro territorio molte presenze. Il Museo Leonardiano, di cui festeggiamo i 70 anni, vede sempre più incrementare il numero dei visitatori con una vera e propria presa d’assalto nei giorni pasquali appena trascorsi: un ottimo avvio di stagione”.

Nic.Gra.