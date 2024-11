Villa Vittoria ieri e oggi con i Lions

Ceccuti

Si è svolto a Villa Vittoria il secondo della serie di incontri sul tema ’Lavoro e sicurezza sociale’, che il Lions Club Firenze ha voluto dedicare proprio alle attività della storica struttura che oggi ospita il Palazzo dei Congressi di Firenze. L’occasione, fortemente voluta dalla presidente Lions Rosanna Romellano, è stata preziosa per conoscere il percorso della Villa situata in piazza Adua 1, risalente alla fine dell’800, che rappresenta: "Un’espressione artistica custode di una storia affascinante, che seguita l’amore per il bello già emerso e consolidato fin dal Rinascimento – sono state le parole di Romellano -. Abbiamo respirato arte e cultura e apprezzato la relazione del padrone di casa, il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini". È stato proprio Becattini, infatti, a raccontare ai presenti la storia di Villa Vittoria, le sue evoluzioni di destinazione e le modifiche apportate nel corso degli anni, fino alla trasformazione odierna in polo fieristico e congressuale d’eccellenza, richiesto e frequentato da rappresentanti istituzionali e imprenditori internazionali. "Il Lions Club Firenze si è sempre distinto per la sua sensibilità alle diverse realtà bisognose di attenzione - conclude la presidente -, come anche a quelle realtà cittadine che sono diventate punte di eccellenza nel settore lavorativo, elevando sempre più in alto l’unicità fiorentina nei vari ambiti: penso all’arte, all’istruzione, alla cultura, alle buone pratiche. Nel corso della serie di incontri dedicati al lavoro e alla sicurezza che stiamo promuovendo quest’anno, terremo in conto anche degli aspetti critici relativamente alla sicurezza sociale, trasversale in tutti i settori della nostra vita, per comprendere meglio i cambiamenti in atto della società e del territorio".