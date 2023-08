Villa Pecori Giraldi Via al cantiere "Sarà importante polo culturale"

Si è aperto il cantiere a Villa Pecori Giraldi, la struttura del Comune di Borgo San Lorenzo destinata a diventare, lo sottolinea la vicesindaco Cristina Becchi, "il più importante polo culturale del nostro territorio". Da anni si parla di questo ambizioso progetto di ristrutturazione, destinato a portare in villa, accanto al Chini Museo, spazio museale dedicato all’opera liberty di Galileo Chini e della sua famiglia, anche l’attività della biblioteca comunale borghigiana, la più grande e la più attiva di tutto il Mugello. Ora sono partiti i primi lavori, per un investimento complessivo di quasi 5 milioni di euro tra Pnrr, fondi europei del Gal-Start e risorse comunali.

Saranno così diversi i cantieri: quello avviato è il primo lotto dell’intervento che riguarda in particolare l’adeguamento impiantistico della villa: illuminazione, riscaldamento, acqua, tutti gli impianti saranno rifatti a norma e secondo i nuovi dettami di risparmio energetico. E sarà un lavoro finanziato dal Gal Start per un importo di circa 260 mila euro a cui si aggiungono quasi 45 mila euro di fondi comunali.

Nei primi mesi del 2024 via ai cantieri più grandi, per rifare interamente i tetti, adeguare gli spazi della villa per collocarvi la nuova biblioteca comunale, un caffè letterario con un punto ristoro, locali per le attività culturale, oltre naturalmente alla parte museale. Si metterà mano anche al grande parco monumentale: il primo lotto partirà entro l’autunno di questo anno per mezzo milione di euro, a seguire il secondo lotto per un importo di circa 730 mila euro. Saranno realizzate, in una sorta di continuum con l’interno, aree studio innovative e zone dedicate alle attività culturali, percorsi tattili e spazi per i più piccoli.

A parte la modifica degli ingressi, restano ancora aperti il museo e gli spazi per i laboratori dedicati ai bambini. Per i tempi, la vicesindaco Becchi è chiara: "Nel 2026 dobbiamo aver rendicontato tutto, quindi entro la fine del 2025 i lavori saranno conclusi. Per questo prevedo che tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 dovremo iniziare a fare il trasloco della biblioteca comunale".

Paolo Guidotti