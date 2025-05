Italia ComFidi in forte crescita

"Nonostante le difficoltà del mercato del credito e della garanzia mutualistica, Italia ComFidi ha chiuso il bilancio 2024 con un risultato netto positivo pari a 2.572.669 euro, in crescita significativa rispetto al 2023, confermando stabilità e capacità di supportare le pmi" Così Nico Gronchi, presidente di Italia ComFidi (a destra nella foto con l’ad Quattrocchi), ha introdotto ieri la relazione sul bilancio ’24, approvato dall’assemblea del Confidi di riferimento del sistema Confesercenti. "L’incremento dei volumi e dei fondamentali economici - ha detto Emilio Quattrocchi, ad di Italia ComFidi - dimostra la capacità di ComFidi di generare valore nonostante un mercato difficile. L’attivo ha registrato un incremento di circa 3,5 milioni di euro". Il patrimonio netto ha raggiunto i 100,8 milioni, +3,3% rispetto al 2023.

Per il triennio ’24-’26 Italia ComFidi sta realizzando un’ambiziosa strategia, volta a rafforzare la sua posizione nel settore finanziario e supportare le pmi. Sta stringendo accordi strategici, inserendo nuove figure professionali e ampliando l’offerta di finanza agevolata. Per il 2025 il CdA ha fissato obiettivi di crescita del +25% per i crediti garantiti e per quelli diretti. Ha ampliato le misure di finanza agevolata, collaborando con enti pubblici per offrire contributi per l’accesso al credito in Liguria, Toscana e Sicilia, e sostegno alle imprese colpite da calamità in Emilia-Romagna e Toscana.

"L’ecosistema del credito ha subito profonde trasformazioni - ha spiegato Gronchi - soprattutto attraverso tecnologie che hanno ampliato il numero di attori a cui le imprese si rivolgono per esigenze di credito".