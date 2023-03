Chirurgia robotica a Villa Donatello: ecco come verrà impiegata

Firenze, 31 marzo 2023 – A Villa Donatello è stato introdotto l’utilizzo della chirurgia robotica, l’ultima innovazione della chirurgia mininvasiva che, grazie al ‘Robot Da Vinci’, permette al chirurgo di operare seduto utilizzando un monitor ad altissima risoluzione e comandando manualmente l’apparecchio.

"L’utilizzo del robot Da Vinci negli interventi di prostatectomia radicale permette risultati funzionali migliori – spiega il dottor Andrea Gavazzi, chirurgo urologo – In urologia l’approccio robotico rappresenta il gold standard nella cura del tumore prostatico e di quello renale, per via dei vantaggi che offre nella chirurgia nephron sparing. Oggi trova impiego anche nell'asportazione della vescica e sta rivoluzionando l’approccio ad alcune patologie benigne”.

Inoltre, la nuova collaborazione tra chirurgo e anestesista, combinando la chirurgia robotica con l’anestesia locoregionale, ha ridotto al minimo i tempi di recupero post-operatorio, risolvendo il problema precedente della lunga durata di ripresa dovuta all’utilizzo dell’anestesia generale.

“L’anestesia locoregionale che eseguiamo a Villa Donatello è una specializzazione che abbiamo raggiunto per primi in Italia – commenta il dottor Lorenzo Forasassi, responsabile dell’equipe anestesia di Villa Donatello – Questa metodica permette di evitare l’anestesia generale, garantendo comunque al paziente uno stato rilassato e sereno e permette di togliere il dolore durante l’intervento, di avere una sedazione piacevole ed una intensa analgesia post-operatoria senza usare oppiacei. Il percorso di recupero per il paziente è molto più rapido, il dolore è molto minore e la ripresa di mobilità e alimentazione può avvenire anche nella stessa giornata operatoria”.