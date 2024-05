Villa di Poggio reale. La mostra di pittura

Oltre settanta artisti, più di 130 opere, una sede prestigiosa e di grande fascino: ingredienti, questi, che sono alla base della mostra collettiva di pitture, sculture e fotografie, in corso nella Villa di Poggio Reale. Un evento che consente di andare alla scoperta - e conoscere da vicino - i luoghi di culto delle nostre zone. L’appuntamento si intitola ‘Le Chiese del nostro territorio Mugello-Alto Mugello-Valdisieve’ ed è promosso dall’Associazione dalle Terre di Giotto e dell’Angelico. La mostra è stata inaugurata alla presenza della Presidente dell’Associazione, Francesca Parrini, e del Sindaco di Rufina, Vito Maida. Si tratta, in sostanza, di un vero e proprio percorso, dove la libera interpretazione degli artisti consente di scoprire bellezze architettoniche ed angoli di Fede nascosti e troppo spesso non considerati a dovere. Per l’occasione è in stampa in questi giorni un libro contenente tutte le opere, con i relativi cenni storici delle Chiese.

Leonardo Bartoletti