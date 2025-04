Villa Costanza, sicurezza al centro. Nuove telecamere e più vigilantes

Telecamere ‘intelligenti’ attive dal 15 giugno, presenza delle guardie giurate confermate per tutta l’estate. Il piano della sicurezza per l’area di Villa Costanza, ha avuto un ulteriore tassello ieri mattina in Prefettura durante il comitato per l’ordine e la sicurezza convocato specificamente per tenere alta l’attenzione su quest’area liberata dal degrado dopo una cura da cavallo a base di presidio diurno e tecnologia notturna. I vigilantes resteranno in servizio dalle 4 del pomeriggio a mezzanotte, poi subentreranno le telecamere dotate di intelligenza artificiale e 4 obiettivi per scandagliare tutta l’area.

Ne saranno installate 12 su tutto il parcheggio, alcune sono già state sistemate ed è in corso la taratura. L’obiettivo è cominciare a farle funzionare a metà giugno, in modo che siano a regime da metà luglio, quando sarà convocato un nuovo incontro per valutare i primi dati. Il sistema video è capace di imparare a riconosce eventuali situazioni anomale (quali ad esempio la presenza di un soggetto in un’area per un tempo prolungato) e di segnalarle agli operatori tramite degli alert.

Alla riunione, presieduta dal prefetto Francesca Ferrandino, erano presenti i vertici provinciali di polizia, carabinieri e guardia di finanza, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, il comandante della Municipale di Firenze, Francesco Passaretti, la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, l’assessore alla Sicurezza urbana del Comune di Scandicci, Lorenzo Vignozzi, il comandante della Municipale di Scandicci, Giuseppe Mastursi, e rappresentanti di Autostrade per l’Italia – concessionaria autostradale – e della Unipark srl, società affidataria del servizio di parcheggio. I risultati della prima sperimentazione sono stati lusinghieri, visto che da Natale a oggi, sono stati azzerati i reati commessi nell’area.

"Ringrazio tutti i soggetti coinvolti per i risultati che sono stati raggiunti – ha detto la sindaca Claudia Sereni – quello che è stato fatto rappresenta il primo passo verso una nuova visione di quest’area: non più semplicemente un parcheggio, ma un vero e proprio hub strategico, un aeroporto su gomma al servizio dei cittadini. Per arrivare fin qui sono stati impiegati sistemi e tecnologie di ultima generazione, che credo possano fare di Villa Costanza un esempio anche per la gestione di altre aree. In pochi mesi tutti i soggetti coinvolti, sotto il coordinamento della prefettura, hanno dimostrato di saper fare la differenza".

