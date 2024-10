Villa Costanza, obiettivo sicurezza. Una pattuglia a piedi contro i crimini

Arrivano a Scandicci i servizi di prossimità della polizia municipale. La prima uscita è stata ufficializzata ieri dal comandante del corpo, Giuseppe Mastursi, e dall’assessore alla municipale, Lorenzo Vignozzi. Le pattuglie a piedi percorrono le strade della città per facilitare il contatto diretto con i cittadini e i commercianti, garantendo un presidio di sicurezza.

Si tratta di una prima fase sperimentale, condotta dagli agenti. I controlli avvengono in orario pomeridiano e sono eseguiti al momento nella zona compresa tra il parcheggio di Villa Costanza e l’area pedonale di via Giovanni Pascoli.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di estendere nei prossimi mesi il servizio, che si aggiunge all’ordinaria attività di monitoraggio delle strade, a tutti i quartieri della città. Lo scopo è instaurare un legame sempre più stretto tra gli agenti della polizia municipale e i cittadini, che potranno così avere un punto di riferimento per segnalare problematiche e criticità.

"Il Comune - dichiara l’assessore alla polizia municipale e alle sicurezza urbana, Lorenzo Vignozzi - è ottimista circa i risultati di queste prime operazioni messe in campo e ringrazia per l’operato il comandante della polizia municipale, confermato nel suo incarico di recente con la piena fiducia dell’amministrazione".

La presenza degli operatori, oltre ad avere una funzione di contrasto e deterrenza verso forme di microcriminalità, consente di intercettare rapidamente eventuali situazioni di disagio, in modo da poter offrire soluzioni rapide ed efficaci. Intanto prosegue l’attività della polizia municipale anche sul fronte del controllo e della sicurezza sulle strade. Grazie al sistema "Targa System", gli operatori della polizia municipale in auto procedono alle verifiche per quanto riguarda assicurazione e revisione dei mezzi in circolazione nel territorio comunale, assicurando la cura della sicurezza stradale nel territorio cittadino.

Da tempo i residenti chiedono un maggiore controllo sull’asse della tramvia e da settimane anche l’opposizione, con un’iniziativa della lista Scandicci Civica, ha avviato una raccolta firme per chiedere la polizia municipale anche in orario notturno e l’istituzione del vigile di quartiere.

L’amministrazione per ora risponde con i servizi di prossimità, in attesa di capire se con il nuovo bilancio saranno stanziati fondi per personale aggiuntivo o per un orario prolungato.

Insomma, un progetto che il Vomune mette in campo per facilitare il contatto diretto tra i residenti e i commercianti, garantendo al contempo un presidio disicurezza