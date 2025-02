Firenze, Villa Corsini a Mezzomonte il premio internazionale delle location per matrimoni

Firenze, 14 Febbraio 2025 — Una data che resterà nella storia di Villa Corsini a Mezzomonte e dell'intero settore degli eventi in Italia. La storica villa fiorentina ha ottenuto il prestigioso titolo di “Best International Wedding Venue” agli UK Wedding Awards 2025, il più importante riconoscimento del settore nel mercato britannico.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera nella cornice esclusiva del Dorchester Hotel di Park Lane, Londra, alla presenza di oltre 500 operatori provenienti da 33 paesi. Organizzata dalla rinomata rivista Weddings & Honeymoons Media, la serata ha celebrato le eccellenze internazionali nel mondo delle location per matrimoni.

Per la prima volta in oltre 60 anni di attività, Villa Corsini a Mezzomonte, gestita da Corsini.Events Group, ha raggiunto un traguardo internazionale che sottolinea la qualità e l’eccellenza italiana nel mondo degli eventi privati.

Confermando il ruolo di protagonista nel panorama degli eventi. Tommaso Corsini, CEO di Corsini.Events Group, ha ritirato il premio dichiarando: “Questo riconoscimento rappresenta la certificazione internazionale di anni di appassionato e duro lavoro di un team straordinario, a cui voglio dedicare questo premio. Siamo orgogliosi di portare l’eccellenza italiana nel mondo e di contribuire a valorizzare il nostro territorio.”

Il mercato degli eventi privati in Italia – e in particolare nella regione fiorentina – rappresenta una leva strategica per il turismo e l’economia locale. Villa Corsini a Mezzomonte è un esempio di come eventi esclusivi possano generare un impatto economico significativo: si stima che il suo indotto annuale superi i 20 milioni di euro, rendendone beneficiarie dirette le imprese del territorio.

Con questo importante riconoscimento, Corsini.Events Group guarda già al futuro e al prossimo grande obiettivo: la crescita di WIM – We Inspire Memories, un evento di networking dedicato al mercato italiano degli eventi privati con una portata internazionale. L’edizione 2025 prevede un tour che attraverserà l’Italia e altre destinazioni internazionali, culminando in un evento principale a Firenze, previsto per il 19-20-21 novembre 2025.

“Con WIM vogliamo creare un’iniziativa di networking senza precedenti nel mercato degli eventi privati, non solo in Italia, ma a livello globale - afferma Tommaso Corsini che continua dicendo - Il nostro obiettivo è rendere questo settore un vero motore economico per i territori e per l’intero sistema Paese”.

WIM ha valutato con l’aiuto dei suoi partner e delle società di ricerca incaricate che il mercato degli eventi in Italia ha coinvolto nel 2014 oltre 50 milioni di utenti che hanno partecipato a circa 350 mila eventi privati, generando un indotto primario e globale che, a seconda del paniere di spesa di beni e servizi considerato, varia dai 15 ai 25 miliardi di euro, pesando per quasi l’1% del PIL nazionale.

La filiera coinvolge oltre 40 mila aziende e si conferma essere una delle grandi eccellenze del nostro sistema Paese per qualità dei servizi e per l’unicità delle location storiche e dei beni culturali privati coinvolti primariamente in questo settore.

“Gli eventi privati sono una risorsa straordinaria per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali privati”, ha sottolineato Lorenzo Corsini, co-founder di Corsini Events Group.

“Queste attività non solo preservano il nostro patrimonio storico, ma lo rendono anche economicamente sostenibile. Dedichiamo questo premio a tutti coloro che, con passione, custodiscono e valorizzano questi luoghi unici".

Villa Corsini a Mezzomonte vanta una storia secolare e una tradizione ricettiva unica. I suoi interni sono stati arricchiti nel corso degli anni da maestri quali Francesco Albani, Pandolfo Sacchi, Il Passignano, CeccoBravo, Angelo Michele Colonna. Costruita 4 secoli fa con una vocazione ricettiva, da oltre 60 anni organizza e ospita ricevimenti per clienti e ospiti provenienti da tutto il mondo confermandosi di anno in anno una delle grandi eccellenze della ricettività toscana ed italiana.

Da oltre 10 anni Villa Corsini è gestita da Tommaso e Lorenzo Corsini attraverso Corsini.Events e un team giovane e dinamico che ha saputo interpretare al meglio il lavoro di location management, di produzione e organizzazione eventi, fino ad arrivare al successo del premio appena ricevuto. L’obiettivo di Corsini.Events è quello di continuare a crescere nel mercato dell’eventistica privata continuando ad organizzare eventi e a valorizzare location di assoluto pregio storico e culturale. Benedetta Listri, direttrice di Corsini.Events, ha poi aggiunto: “Oggi, lavorare in questo settore richiede non solo passione, ma anche grande professionalità e dedizione. Corsini Events ha saputo innovare il modello di gestione delle location per eventi, creando un format vincente che il mercato ha riconosciuto e premiato. Questo successo è il frutto del lavoro di un team giovane, dinamico e altamente specializzato.” Maurizio Costanzo