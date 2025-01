Vigilanza e custodia. Rinnovato l’accordo per il parco del Neto

Con una determinazione dell’area ambiente e viabilità del Comune è stata assegnato pro tempore all’associazione comunale anziani di Calenzano, con durata massima fino al prossimo 31 dicembre, il servizio di vigilanza, custodia, apertura, chiusura e gestione del parco del Neto. L’affidamento rientra nelle more del rinnovo della convenzione in essere o della redazione di una nuova convenzione con l’obiettivo di non interrompere, in questo periodo di stallo, la fruizione del polmone verde al confine tra Sesto e Calenzano. La collaborazione tra il Comune e l’associazione per il parco del Neto prosegue, con buoni risultati, dal 2016.