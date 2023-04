Video-viaggio dentro Gerusalemme

Una video installazione immersiva, a cura di Guglielmo Magagna, che accompagna il visitatore in un viaggio ideale intrecciando storie, identità e sfide delle città di Firenze e Gerusalemme. È quanto hanno proposto il Comune di Firenze, Muse e il Commissariato di Terra Santa della Toscana nella sala d’Arme di Palazzo Vecchio. L’installazione, dal titolo ‘Firenze e Gerusalemme. Un viaggio immersivo tra le due città per una visione di pace’ sarà fruibile a tutti con accesso gratuito dal 19 al 28 aprile. Tra gli eventi collaterali l’incontro del 20 aprile dal titolo ‘Giorgio la Pira, tra concretezza e utopia ‘La città sul monte. Costruire oggi una comunità che accoglie’ a cura della Fondazione Giorgio la Pira che vedrà protagonista Mario Primicerio, già sindaco di Firenze. Il 21 aprile appuntamento con ‘Abf Globalab, idee per generale il cambiamento’, a cura di Andrea Bocelli Foundation: l’incontro sarà l’occasione per approfondire i progetti di orientamento scolastico, professionale e vocazionale. Il giorno successivo sarà la volta di ‘La necessità della pace. I sessanta anni della Pacem in terris’. A fare il punto sui 60 anni trascorsi dalla pubblicazione dell’Enciclica di Papa Giovanni XXIII dedicata alla pace tra i popoli ci saranno Andrea Bottinelli, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, Riccardo Burigana, docente alla Facoltà di Teologia dell’Italia Centrale e lo scrittore Vannino Chiti.

Niccolò Gramigni