Vicini di casa meno soli, inizia il progetto ’Incontriamoci’

Nasce "Incontriamoci", un’iniziativa di Comune e associazione Mondo di comunità e famiglia per prevenire l’isolamento sociale e favorire la cooperazione per un "vicinato solidale".

L’obiettivo è incentivare la nascita di una rete di comunità grazie alla conoscenza delle tante associazioni del territorio, ma anche attraverso singoli volontari disponibili a mettere a disposizione il proprio tempo per dare una mano al "vicino di casa". In cinque appuntamenti aperti alla cittadinanza, adulti e bambini attraverso laboratori, giochi, merende, apericena e sport entrano in contatto, tendendosi una mano tra chi ha bisogno di aiuto e chi sarebbe felice di offrirglielo.

"Tutti nella vita possiamo trovarci in un momento di fragilità o difficoltà – spiega l’assessore al Sociale, Federico Cecoro -. Poter contare su una rete amicale o familiare diventa essenziale: significa, per esempio, andare a riprendere il figlio del vicino a scuola, in una giornata particolarmente impegnativa per i suoi genitori, andare a far la spesa per l’anziano solo oppure passare in farmacia quando il vicino sta male. È un modo per promuovere la conoscenza tra vicini, rispondere a piccoli bisogni di chi non ha familiari o amici stretti vicino a sé, favorire la solidarietà e, soprattutto, evitare l’isolamento sociale che, come abbiamo visto nel periodo pandemico, può esser particolarmente deleterio".

Manuela Plastina