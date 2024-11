Vicchio, nuovo cda per l'Istituzione comunale don Milani

Vicchio (Firenze), 15 novembre 2024- Il Consiglio comunale di Vicchio nella seduta chha designato il nuovo cda dell'istituzione comunale don Milani: Antonio Foti Valenti, 30 anni - presidente -, Dimitris Argiropoulos, Sabrina Banchi, Barbara Dreoni, Paolino Landi, Simone Provenzano, Alessandra Toccafondi. Pronto il decreto di nomina del sindaco che sarà firmato nelle prossime ore. Afferma il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri: "Faccio i miei e i nostri complimenti ad Antonio Fotivalente? dal consiglio comunale di Vicchio come nuovo Presidente dell'Istituzione Don Milani. Conosco personalmente Antonio e sono sicuro che interpreterà questo ruolo con spirito di servizio e iniziativa culturale come ha sempre fatto fino ad adesso. Auguro un buon lavoro anche a tutto il resto del Cda neoeletto: Dimitris Argiropoulus, Sabrina Banchi, Paolino Landi, Barbara Dreoni, Simone Provenzano e Alessandra Toccafondi". Questo invece il primo commento del neopresidente Antonio Foti Valente: "L’eredità universale, e quindi anche e soprattutto laica, di don Milani è pilastro di una tradizione vasta che ha come valori la pace, la democrazia, la libertà. Oggi è necessario che una nuova generazione rivendichi quella tradizione, per non rassegnarsi al futuro di paura e solitudine che sembra prospettarsi. Ringrazio il Consiglio Comunale e il Sindaco Tagliaferri per la fiducia che mi ha rivolto e auguro un buon lavoro a tutti i membri del consiglio di amministrazione neoeletto. Inizieremo a lavorare da subito".

Maurizio Costanzo