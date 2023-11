Vicchio: corsia ciclabile su viale Beato Angelico e cambio viabilità in piazza Vittoria

Vicchio (Firenze), 6 novembre 2023 - Corsia ciclabile sul viale Beato Angelico e una mini rivoluzione alla viabilità in piazza della Vittoria. Cambiamenti in vista nel capoluogo vicchiese. Infatti, mentre sulla SP 551 sono in corso i lavori di realizzazione di una rotonda da parte della Città Metropolitana di Firenze (al momento l’incrocio è stato demolito e sostituito da new jersey), stamani sono iniziati quelli per realizzare un percorso ciclabile sul viale Beato Angelico e in piazza della Vittoria. Nelle prossime ore sarà terminata la nuova segnaletica nella parte della piazza prossima alle logge. Sul viale Beato Angelico sarà ricavata una corsia ciclabile, con segnaletica orizzontale in ambo i lati della carreggiata, che si ricongiunge con il tratto di pista ciclabile già aperto e fruibile, realizzato nell’ambito del progetto dell’Unione dei Comuni “Ciclovia della Sieve-Itinerario dei tre laghi”, e che prosegue fino alla piazza, dove, tra i giardini e le logge, sarà operata un’ampia riorganizzazione della viabilità e dei parcheggi. In particolare, si razionalizzerà il transito dei veicoli modificando la disposizione degli spazi di sosta che dal lato logge vengono spostati in posizione più centrale per consentire il transito delle biciclette e anche un percorso pedonale. Sul viale Beato Angelico sarà istituito un limite di velocità di 30 chilometri orari. Per consentire l'esecuzione dei lavori saranno in vigore divieti di sosta nei tratti interessati.

