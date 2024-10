Vicchio celebra i 700 anni dalla sua fondazione

Firenze, 27 ottobre 2024 - L'arrivo in piazza Giotto del corteo storico fiorentino ha dato il via alle celebrazioni del 700esimo anniversario della fondazione di Vicchio, al 1324 Vico. Prima del discorso ufficiale tenuto dal sindaco Francesco Tagliaferri hanno portato i saluti della Città Metropolitana e della Regione la consigliera metropolitana, sindaca di Barberino, Sara Di Maio e la consigliera regionale Fiammetta Capirossi.

Presenti il sindaco di Borgo San Lorenzo Leonardo Romagnoli, il sindaco di Dicomano Massimiliano Amato, il vice sindaco di Scarperia e San Piero Pietro Modi, la sindaca di Vaglia Silvia Catani, il vicesindaco di Montespertoli Marco Pierini, l'assessore di Fiesole Tommaso Rossi, l'assessore di Scandicci Leonardo Vignozzi. E ancora, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Borgo S. Lorenzo cap. Ferrara e il comandante della stazione di Vicchio Cappellu, ex sindaci vicchiesi, il presidente del Consiglio comunale Banchi e consiglieri comunali. La cerimonia è proseguita con l'esibizione degli sbandieratori, dopodiché il corteo storico ha raggiunto il campo sportivo per la partita delle vecchie glorie del Calcio storico fiorentino. Per l'intera giornata Vicchio tornerà ai tempi di Vico, un salto indietro nel tempo, nel medioevo.

La rievocazione storica riproporrà nel centro storico, da piazza Giotto a piazza della Vittoria, scene di vita, personaggi e mestieri dell’epoca. Inoltre ci saranno mercatino medievale, banchi didattici e medievali, il falconiere, giochi e laboratori per i più piccoli, spazi e attività delle associazioni locali, esibizioni e dimostrazioni. A chiudere, dopo la conferenza, il taglio del nastro al ponte di origine medievale in località Ponte a Vicchio, di recente interessato da un intervento di restauro e consolidamento, a cui presenzierà il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Maurizio Costanzo