Vicchio, bonus trasporti: lettera aperta all'onorevole Mazzetti

Polemiche sul trasporto pubblico

Vicchio (Firenze), 24 marzo 2023 - Sul bonus trasporti l'assessore ai Trasporti del Comune di Vicchio Franco Vichi ha scritto una lettera aperta trasmessa all'onorevole Erica Mazzetti.

“Ricordiamo con piacere la sua disponibilità ad interfacciarsi con il territorio nell’occasione di un convegno pubblico a Borgo S. Lorenzo svoltosi alcuni mesi fa – scrive mazzetti - e prendendo spunto da quella importante volontà di confronto siamo a chiederLe cortesemente un Suo intervento urgente nei confronti del Governo. La questione è stata oggetto anche di un’interrogazione parlamentare del gruppo del Pd e riguarda la vicenda del bonus trasporti. Come Lei sa l’istituzione del bonus costituisce un aiuto prezioso per tantissimi studenti e lavoratori pendolari. Solo nelle 2 tratte principali che riguardano il Mugello e la Val di Sieve (via Pontassieve e via Faentina), sia per lavoro che per studio sono quasi 9000 gli spostamenti giornalieri (il 77% utilizzano il bus e il treno). Ben 4300 riguardano lo spostamento Mugello-Firenze.

Per percepire il Bonus Trasporti serve l'emanazione di un decreto ministeriale che il Governo aveva ipotizzato per il 14 febbraio u.s. È già passato oltre 1 mese ed ancora non si riesce a capire perché il decreto non sia uscito. Studenti e lavoratori pendolari, già penalizzati dall'abbassamento da 35 mila a 20 mila euro del limite di reddito complessivo annuo deciso dal Governo come tetto per il beneficio, continuano a non poter accedere all'agevolazione, in mancanza di un quadro legislativo che appunto ne preveda l’istituzione/erogazione.

Le chiediamo pertanto un intervento urgente e una sollecitazione sul tema nelle competenti sedi dell’Esecutivo e Aule parlamentari affinché il decreto sia pubblicato al più presto. Comprensivo di una adeguata compensazione per coloro che avendo diritto al buono hanno acquistato un abbonamento nel 2023 a loro spese per questi primi mesi dell’anno. Confidando in Suo riscontro tempestivo alla presente e nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, voglia gradire i miei più cordiali saluti.