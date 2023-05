Armati con un coltello cercano di aggredire in uomo a Vicchio

Vicchio (Firenze), 22 maggio 2023 - Intervento ieri sera intorno alle 20 dei carabinieri a Vicchio, dopo la segnalazione, da parte di alcuni cittadini, di uomini armati di coltelli in strada che avrebbero cercato di colpire un uomo, originario dell'Albania e residente in Mugello, si ipotizza per vecchi dissapori.

All'esito degli accertamenti svolti dai militari, un 49enne tunisino è stato poi arrestato mentre un suo connazionale 43enne è stato denunciato. In particolare, si spiega dall'Arma, quando i carabinieri sono intervenuti hanno visto allontanarsi a forte velocità un'auto che è stata bloccata dopo un breve inseguimento. A bordo c'erano i due tunisini. Ritrovato sull'auto un coltello mentre altri sono stati recuperati in strada dopo essere stati lanciati dal veicolo in fuga. Dei due occupanti poi il 49enne, in forte stato di agitazione, avrebbe rivolto frasi minacciose ai militari opponendo resistenza.

Nelle fasi di contenimento avrebbe anche riportato una lesione, con prognosi di 25 giorni, così come due dei militari. L'auto dell'Arma è stata anche danneggiata per i colpi inferti dal 49enne durante l'arresto, scattato per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza, lesioni personali, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti a offendere. Per il 43enne scattata invece una denuncia per il porto di oggetti atti a offendere e perché irregolare in Italia.