Viale Milton, i cantieri vanno avanti

Lavori stradali (Foto di Davide Franco)

Firenze, 17 marzo 2023 – Intanto, mentre a Palazzo Vecchio divampa la polemica e torna improvvisamente d’attualità la questione del passaggio di Sirio dal Duomo, continuano i cantieri in città.

Da ieri, come da programma sono iniziati gli interventi di posa dei cordoli a protezione delle aiuole con gli alberi in viale Milton. Per questi lavori sono istituiti restringimenti e divieti di sosta puntuali in corrispondenza delle aiuole. La conclusione dell’attività è prevista il 25 marzo.