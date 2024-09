Viale dei Mille, perdita riparata. Le famiglie tornano alla normalità

Torna l’acqua ai piani alti della palazzina di viale dei Mille a Sesto Fiorentino. Da giorni gli inquilini lamentavano rubinetti che andavano col contagocce. Colpa della scarsa pressione di arrivo al contatore generale che si trova al pian terreno del condominio dove vivono 12 famiglie. Troppo poca per riuscire ad arrivare a una pressione sufficiente ai piani più alti, in particolare al quinto e ultimo, impedendo dunque allo scaldabagno a gas di scattare e quindi di avere l’acqua calda. Impossibile dunque farsi anche una semplice doccia o usare la lavatrice. Dopo il nostro articolo di ieri, Publiacqua è intervenuta nuovamente nella zona, "anche se abbiamo preso in carico fin da subito la problematica lamentata dai cittadini".

Dopo le verifiche della pressione al contatore, infatti, spiegano dalla società, "sono state effettuate ulteriori verifiche sul distretto idrico di cui è parte il condominio e questo ha consentito ai nostri tecnici di riscontrare la presenza di una perdita occulta, individuata con certezza nei giorni scorsi, al termine di una apposita battuta di ricerca". Gli operai sono stati all’opera tutto il giorno a pochi metri dalla palazzina di viale dei Mille, riuscendo a riparare la perdita già in mattinata e proseguendo nel pomeriggio con le "verifiche sul medesimo distretto per verificare che la pressione in rete sia tornata regolare, anche sulla base dello storico delle pressioni registrate nella zona, e non siano magari presenti altri guasti non visibili".

Intanto l’acqua è tornata ad arrivare a una pressione sufficiente ai piani alti della palazzina, permettendo lo scatto dello scaldabagno: i condomini di viale dei Mille festeggiano con una bella doccia calda.