Viaggio in Italia, la mostra fra artigianato e design

Il viaggio, nell’anno dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, è il protagonista della mostra ’Viaggio in Italia’, fino al 1° maggio, all’88esima edizione di Mida, Mostra internazionale dell’Artigianato di Firenze (Quartieri Monumentali, Sala della Volta della Fortezza da Basso). L’esposizione è promossa da Fondazione CR Firenze e realizzata da Associazione Oma in collaborazione con Adi Associazione per il Disegno Industriale - Delegazione Toscana offre nelle sezioni ’Paesaggi d’arte e scienza’ e ’Design e manifattura d’eccellenza’ un percorso conoscitivo tra videoinstallazioni e oggetti di design e manifattura artigianale.

"L’artigianato – sostiene il vice presidente di Fondazione CR Firenze, Maria Oliva Scaramuzzi - è una componente fondamentale della nostra cultura e della nostra economia. Per questo partecipiamo molto volentieri a Mida con la nostra associazione strumentale Oma, impegnata da anni nella valorizzazione dei mestieri d’arte e delle produzioni di altissima qualità. La mostra ‘Viaggio in Italia’ ne è la migliore dimostrazione e ci auguriamo che tanti giovani, affascinati dalle bellezze esposte, possano innamorarsi di questa professione che ha grande necessità di nuovi talenti". La mostra intende esplorare l’interconnessione tra il viaggio, l’artigianato e il design, mettendo in luce le influenze culturali e artistiche che ne formano il sistema. L’obiettivo è quello di evidenziare il contributo dell’artigianato locale alla creazione di design unici e significativi, dove l’interazione con le persone, l’esplorazione di processi progettuali e di lavorazione possano rendere l’esperienza formativa e memorabile. L’evento mira a creare un’esperienza coinvolgente e significativa che celebra la potenzialità culturale ed economica della creatività italiana, promuove l’artigianato locale e ispira la creatività nel design.