Serristori, scontro sindaco-Cobas: "Tagli continui, Pianigiani alzi la voce"

È dura la critica dei Cobas sul presente e futuro dell’ospedale Serristori, del quale incolpano l’amministrazione comunale. "È paradossale che il sindaco di Figline e Incisa non faccia sentire la sua autorevolezza con la Asl ed è sospetto il silenzio in merito al mancato inizio dei lavori per la casa e per l’ospedale di comunità" dicono.

Dopo la chiusura definitiva del pronto soccorso per far spazio alla CMA diurno per le cure a bassa intensità, anche la casa di comunità e ospedale di comunità con oltre 4 milioni di euro di fondi Pnrr stentano a partire: "Avrebbero dovuto consentire l’integrazione della residua offerta di servizi sopravvissuti al depotenziamento del Serristori" dicono dal sindacato. Per far spazio ai lavori "da più di 6 mesi i servizi del distretto di via da Verrazzano sono stati trasferiti nel presidio", ma ancora il cantiere non c’è "e la situazione al Serristori è diventata inaccettabile".

Ci sono poi nuovi tagli, denunciano ancora i Cobas: "la riduzione del laboratorio analisi e dell’attività cardiologica da 12 a 6 ore al giorno, il taglio dell’attività di radiologia, la riduzione della specialistica ambulatoriale quasi inesistente durante il periodo estivo e anche dell’odontoiatria (da 5 a 2 giorni a settimana) e della pediatria (da 6 a un giorno)".

Tutte vicende "su cui il sindaco non ha fatto sentire la sua voce". Replica il sindaco Valerio Pianigiani. "Si stanno affermando cose non vere – dice -. Dopo le attività propedeutiche, i lavori su casa e ospedale di comunità partiranno ad ottobre e termineranno a giugno 2026. Son progetti che non intaccheranno il Serristori: continuerà a svolgere l’attuale funzione di presidio locale".

Anche sul fronte tagli, Pianigiani ridimensiona: "l’attività del laboratorio analisi è stata solo rimodulata alla luce delle esigenze e delle risorse strumentali e umane. La domanda interna ed esterna è soddisfatta giornalmente e tempestivamente". L’attività cardiologica "è stabile da anni, gestita da medici". Nessuna variazione per la radiologia "6 giorni settimanali per pazienti interni ed esterni".

Le uniche variazioni estive hanno riguardato la specialistica ambulatoriale con odontoiatria e pediatria e l’attività operatoria, "necessaria per il miglioramento del reparto e della sala chirurgica in vista dell’apertura della terza sala operatoria".