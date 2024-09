’La meglio Genia’. Musica, sport e cibo per grandi e piccini

Musica, teatro, libri e sapori della tradizione campigiana. Ha preso il via ieri e proseguirà fino al 30 settembre ‘La Meglio Genìa 2024’ con un cartellone ricco di eventi gastronomici, artistici, sportivi e culturali pensati per grandi e piccoli e che coinvolgono le associazioni del territorio. "Dopo ‘Luglio Bambino’ – dice il vice-sindaco Federica Petti - è il momento de ‘La Meglio Genia’, pensata quest’anno non solo per i più grandi, ma anche per i più piccoli con tante date a loro dedicate.

Una rassegna che nasce grazie alla collaborazione con il tessuto associativo, motivo di orgoglio per la nostra città, che promuove la cultura e le belle realtà campigiane di cui spesso non si conoscono le storie e che invece sono un esempio".

"Siamo davvero entusiasti di dare il via a questa edizione de ‘La Meglio Genìa’, un grande contenitore di eventi che saprà coinvolgere e unire tutta la comunità di Campi - ha aggiunto l’assessore allo sviluppo economico Daniele Matteini -, voglio ringraziare tutte le associazioni che, nonostante i danni subiti a causa dell’alluvione del novembre scorso, hanno messo in campo un impegno straordinario nell’organizzazione di questa manifestazione. La loro dedizione e la loro passione sono state fondamentali per rendere possibile un appuntamento che rappresenta un momento di ritrovo, ma anche di celebrazione, per ognuno di noi". Il programma, infatti, propone un’ampia gamma di iniziative, dai momenti di svago e intrattenimento agli appuntamenti di rilievo culturale e gastronomico, uno su tutti il decimo ‘Palio della pecora’ in programma il 22 settembre. In questa edizione. Insomma, tanti momenti di incontro per la cittadinanza in cui l’arte, lo sport, la cultura e l’enogastronomia si intrecceranno per creare un’esperienza unica e coinvolgente.