Viabilità, da via Roma fino ai ponti i progetti per ridurre il traffico

LIl completamento di via Arte della Paglia, la riqualificazione di via Roma e il nuovo ponte sul Bisenzio. Sono alcuni dei progetti che sono stati illustrati ieri sera all’incontro pubblico con il sindaco di Signa Giampiero Fossi e l’assessore alle opere pubbliche Andrea Di Natale. "Ci sonointerventi già avviati – ha detto Di Natale – come la riqualificazione di via Roma, l’estensione di via Arte della Paglia verso l’Indicatore e il nuovo ponte sul Bisenzio. Altri lavori vedranno invece la luce entro pochi anni, come il completamento di via Arte della Paglia in direzione del parcheggio Scambiatore, il nuovo Ponte sull’Arno, il sottopasso ferroviario che renderà via Roma a senso unico, la messa in sicurezza di via Pistoiese da Ponte all’Asse all’Indicatore. Restano sullo sfondo i nuovi tracciati che stiamo progettando, come la viabilità di accesso all’area della Nobel, il completamento di via Madre Teresa di Calcutta, il nuovo collegamento nella zona di Sant’Angelo a Lecore tra la Pistoiese e la zona industriale di Comeana con il nuovo ponte sull’Ombrone. Tutte queste opere hanno l’obiettivo di separare i flussi di scorrimento da quelli prettamente urbani, senza però relegare Signa a un ruolo marginale nell’area fiorentina, ma anzi restituendole accessibilità, rapidità di raggiungimento e favorendo la vivibilità e il lavoro". Al momento quello del traffico resta uno dei problemi fondamentali della zona.

Li.Cia.