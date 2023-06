Viabilità, al via lavori d’asfaltatura

Al via, sul territorio calenzanese, un corposo pacchetto di asfaltature che si concluderà entro la fine dell’anno. In programma interventi nelle zone della Fogliaia, del Neto, del Saccardo e del Nome di Gesù. Il piano, dal costo complessivo di 450mila euro, prevede di riasfaltare una serie di strade che manifestano particolare usura e che sono state interessate da interventi sui sottoservizi, per cui si rende necessario ripristinare il manto. In particolare, saranno interessante dalle opere in ponte via Cavour, via Risorgimento e via Pisacane alla Fogliaia, via Squilloni, via Tagliafraschi, via delle Margherite e alcuni risanamenti su via Sarti al Neto, via Santa Maria, via Parini, via Pascoli, via Pellico, piazza San Giuseppe nella zona del Saccardo, via Ponte alla Marina, via Cilea, via di Capalle al Nome di Gesù. Per i cantieri si procederà a settori in modo da prevedere una chiusura parziale delle zone interessate.