Viabilità a Ponte a Niccheri. Modifiche fino a dicembre

È cambiata di nuovo la viabilità davanti all’ospedale di Santa Maria Annunziata, con un nuovo sistema di entrata e uscita dal parcheggio che sarà in vigore fino a inizio dicembre quando si conta che entrerà in gioco quella definitiva. I lavori in questa e nelle prossime settimane interesseranno l’ultima parte del vecchio tratto viario in direzione del centro abitato di Antella; per far spazio al cantiere e per consentire il completamento del nuovo parcheggio e del nuovo assetto stradale, l’accesso e l’uscita dal parcheggio pubblico dell’ospedale avvengono attraverso la nuova rotatoria lato Ponte a Niccheri. Questo vale sia per l’utenza ordinaria (pazienti e visitatori) che per i mezzi di servizio dei dipendenti.

Chi arriva da Firenze (lato autostrada) non deve più percorrere la nuova viabilità ai piedi e parallela all’A1, ma deve entrare direttamente nel parcheggio. Il personale e chi esce dal pronto soccorso, lasciandosi l’area ospedaliera alle spalle deve invece girare a sinistra verso la rotatoria sempre lato Firenze. Invariate al momento le fermate del bus. La realizzazione del nuovo parcheggio dunque è alle fasi finali, dopo anni di attesa: l’opera, che rientra tra quelle compensative della terza corsia. Era stata annunciata per il 2017, rinviata di un anno per problemi idraulici, poi spostata a data da destinarsi, infine prevista come ultimazione per ottobre 2022. Nessuna di queste date era stata rispettata, ma adesso finalmente ci siamo: entro la fine di quest’anno dovrebbe essere inaugurata ufficialmente.

Manuela Plastina