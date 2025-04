Via Sonnino a Mercatale riapre dopo la rottura del tubo del gas

Riaprirà oggi via Sonnino, a Mercatale, dopo essere stata chiusa tutto il giorno di mercoledì e ieri a causa della rottura di un tubo del gas. Un danno causato dalla ditta incaricata da Open Fiber per la posa della fibra ottica. Danno che ha mandato su tutto le furie il sindaco di San Casciano, Roberto Ciappi. "Non si può accettare un danno di simili proporzioni che ha causato un importante disagio alla nostra comunità. I lavori della ditta di Open Fiber hanno perforato la tubazione generando un rischio prevedibile e di significativa entità. Questo in un’area dove insiste una comunità popolosa, nel centro abitato di Mercatale, lungo una strada che costituisce una delle maggiori arterie di collegamento fra la frazione e San Casciano", ha tuonato Ciappi (nella foto).

Anche perché non è stata la prima volta. "Dopo i lavori precedenti ci siamo trovati a registrare e segnalare ai tecnici di Open Fiber svariate situazioni di danneggiamenti, inadempienze e problematiche risolte solo parzialmente. Ci aspettiamo che da ora in poi ci sia un’assoluta garanzia sulla corretta prosecuzione dei lavori", chiosa Ciappi. Mercoledì subito dopo la rottura, erano intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino e i tecnici di Toscana Energia per bloccare la perdita di gas ed effettuare la riparazione del danno.

anset