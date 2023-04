Via di Scandicci, lite tra vicini di casa: spunta anche una motosega

Firenze, 11 aprile 2023 - Paura ieri sera intorno alle 21 in un condominio in via di Scandicci dove durante una lite sarebbe entrata in scena, tra le botte e le minacce, anche una motosega. Coinvolte almeno tre persone, ovvero una coppia di italiani da una parte e un 43enne tunisino dall'altra.

Al momento le discordanti versioni dei fatti non hanno permesso di ricostruire l'intera vicenda, la cui origine sembrerebbe comunque imputabile a pregressi dissidi, legati alla convivenza nello stesso appartamento. La donna di 42 anni ha riportato delle fratture multiple al volto con 30 giorni di prognosi. Il fidanzato, 48 anni, avrebbe invece concluso la serata con alcuni graffi superficiali.

Per quanto riguarda infine il cittadino straniero, se la sarebbe cavata con 10 giorni di prognosi a seguito di una ferita sul torace e un taglio ad un dito.

Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato sul luogo teatro della vicenda, ovvero sul davanzale dell'appartamento in questione, una motosega. Al momento resta tuttavia da chiarire chi l'abbia effettivamente brandita durante la lite furibonda.