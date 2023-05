Via Roma, in partenza i lavori Presentato il progetto di restauro

Nuovo look per via Roma, la principale arteria di Signa. Il progetto è stato presentato martedì sera alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale, dell’ingegnere Paolo Pasquali, responsabile dell’ufficio Lavori Pubblici e di Sabine Di Silvio, architetto progettista della società Urban Life. Previsto un investimento di 900mila euro grazie ai fondi Pnrr, ai quali se ne aggiungono altri 160mila euro derivanti da un bando regionale. I lavori prevedono la realizzazione di una ciclabile nel tratto di via Roma compreso fra via dei Macelli e via di Porto; la messa in sicurezza dell’incrocio via Roma-via Argine Strada realizzando una piattaforma rialzata; la messa in opera di un tratto ciclo-pedonale in via Argine Strada e la realizzazione di una Zona 30 per il collegamento con i Renai. In arrivo anche la collocazione di numerose piante soprattutto vicino alla scuola Leonardo da Vinci, un intervento per collegare la ciclabile da via di Porto al parcheggio scambiatore e alla stazione; la sistemazione dei marciapiedi; l’inserimento di una parete verde sotto l’Erta di Castello e la sostituzione del manto stradale fra via dei Macelli e via di Porto con asfalto a bassa emissione acustica. "Prevediamo di aprire il cantiere a settembre 2023 organizzando il lavoro in tre lotti funzionali – ha detto il sindaco -. Sarà un intervento di circa sei mesi, da concludersi quindi a primavera 2024. Siamo molto orgogliosi di questo progetto perché ci permetterà di avere una Signa più vivibile". Il progetto si lega al nuovo ponte sull’Arno che metterà in diretto collegamento la Fi-Pi-Li con via Arte della Paglia e via Pistoiese. Questo dovrebbe portare ad alleggerire via Roma dal transito dei mezzi pesanti e dalla viabilità urbana di ogni giorno che si sposterà su via Arte della Paglia. "Da strada centrale a strada del centro – ha spiegato l’assessore Di Natale – via Roma non sarà più un’arteria di traffico, cesura in mezzo al paese, ma una vera protagonista del centro cittadino".

Lisa Ciardi