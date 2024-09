Via Roma, il cantiere della discordia: "Lavori fermi e degrado ovunque"

di Lisa Ciardi

Lavori (e polemiche) in corso, a Signa, dove sono ripartiti proprio lunedì, parallelamente alle scuole, i cantieri su via Roma. Alle critiche di "Fratelli di Signa", si uniscono quelle dei consiglieri Gianni Vinattieri, Monia Catalano e Gabriella Fontani di "Uniti per Signa". "I lavori per la cosiddetta “riqualificazione“ di via Roma sono in panne - si legge nella nota - . Con un degrado urbano dilagante, rischi per i pedoni che attraversano un cantiere indefinito, caos per residenti e utenti della scuola Leonardo da Vinci, impossibilità per gli esercenti di tornare con i banchi del mercato settimanale nel centro del capoluogo. A fronte di questo stato di cose alla ditta esecutrice sono stati liquidati un’anticipazione di 163.073 euro e un primo saldo di avanzamento lavori di 220mila euro. I lavori sono stati consegnati il 6 settembre 2023 per un importo complessivo di 815.365 euro e conclusione fissata per il 24 febbraio 2024 (171 giorni). Su richiesta della ditta appaltatrice sono stati stabiliti ulteriori 30 giorni per l’ultimazione dell’opera: fino al 25 marzo 2024".

Il motivo tecnico sarebbe la necessità, da parte della ditta vincitrice dell’appalto, di ricorrere a una seconda azienda per la stesura di tappeto di asfalto "dalle elevate prestazioni acustiche (pavimentazione a bassa emissione)".

"Lo stato finanziario è ancor più contraddittorio - dicono da Uniti per Signa -. La ditta esecutrice dal 26 marzo opera in penale. Quindi il 25 settembre decorreranno sei mesi di penale. Se si considera che il contratto d’appalto prevede l’uno per mille dell’importo complessivo al giorno di penale, dopo sei mesi la penale totale a carico dell’azienda sarà ben superiore ai 100mila euro. C’è poi la valutazione, nel caso in cui l’infrastruttura venisse completata come da attuale progetto esecutivo, delle forti criticità legate al suo utilizzo per cittadini utenti e residenti, mezzi di soccorso, attività commerciali. Questi aspetti sono stati affrontati dal nostro gruppo nei mesi passati e saranno approfonditi nelle prossime settimane".

I lavori per la riqualificazione di via Roma riguardano tutto il tratto compreso fra via di Porto a Largo Capitelloni. I primi cantieri hanno interessato i sottoservizi, poi la sistemazione delle aiuole, caditoie e del cordolo. La futura ciclabile si sviluppa sulla sinistra fino all’altezza dei giardini di piazza Cavour. Qui è stato creato un attraversamento ciclo-pedonale, per poi far proseguire la pista sul lato opposto, da piazza Cavour fino all’incrocio con via Santelli.