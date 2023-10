Via Roma come una pista dell'autodromo a Scandicci: ecco cosa chiedono i residenti

Via Roma subisce e patisce ancora l’alta velocità. Da tempo i residenti chiedono al Comune di intervenire per fermare gli eccessi degli automobilisti. Il tratto è quello che dal Vingone porta verso piazza Matteotti, un rettilineo dove le auto sfrecciano e non solo attraversare è un pericolo, ma semplicemente camminare a filo marciapiede. L’autovelox c’era ma è stato fermato dal nuovo codice della strada che ha reso non legali i rilevatori in centro. Non c’è solo il rettilineo: via Roma diventa via Paoli e via Dante prima di piazza Matteotti, e anche qui non sono mancati gli incidenti, pedoni investiti, feriti e ricoverati in gravi condizioni. La richiesta è stata evidenziata anche durante le riunioni sul Piano della mobilità urbana, e in fase di indagine sui flussi di traffico per provare a capire quale fosse effettivamente il livello del traffico e la velocità delle vetture in transito in queste strade. Manca però ancora una adeguata risposta.