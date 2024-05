Via Ricasoli e i segreti del cocomero

Ciro

Vestita

Via Ricasoli a Firenze al tempo dei Medici era denominata via del Cocomero; come mai ? Semplice: l’Anguria per decenni aiutò la stirpe dei Medici a combattere la gotta.

Tutti i componenti di questa nobile famiglia soffrivano di Gotta; il padre di Lorenzo, Piero, lo chiamavano Piero il gottoso.Pare che lo stesso Magnifico sia morto giovanissimo (43 anni ) per eccesso di acidi urici.

A creare questa situazione era l’assenza di cultura alimentare. Come assurdo i medici del tempo per combattere la gotta consigliavano ai pazienti il cuore di piccione, che ovviamente creava un peggioramento notevole visto che era benzina sul fuoco.

Il tutto durò per secoli fino ai tempi di Galileo; nel 1667 Il Re Sole dichiara guerra all’Olanda con un unico problema :il Principe di Condè,suo braccio armato era a letto con un attacco di gotta. Questi scrive quindi al suo amico Francesco Redi (allievo di Galileo)per avere un farmaco contro i suoi mali.

Il Redi risponde: "Caro principe non soglio curare i malanni con la chimica degli speziali ma semplicemente con prodotti del mio orto"; invia quindi al Condè un carro di angurie e meloni che in poco tempo alleviarono le pene del principe.

E quindi se abbiamo problemi articolari affidiamoci a queste meraviglie botaniche; l’anguria abbassa gli indici infiammatori, è un potente diuretico ed un forte mineralizzante molto ricco di potassio e magnesio minerali utili contro la stanchezza estiva.

E i semi del melone non buttiamoli via: sono ricchissimi in acidi omega tre, gli acidi salvacuore.