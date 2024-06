Rivoluzione San Donato. Nobi e Milli verso Figline

In serie D, la novità riguarda il San Donato Tavarnelle che dopo alcune giorni di trattative ha messo a segno i primi acquisti tramite il diesse Tommaso Ghinassi per costruire una rosa quasi giovane da mettere a disposizione del nuovo tecnico Vitaliano Bonuccelli. Sono stati acquistati Francesco Di Bonito (2004) portiere ex Poggibonsi, un ventenne numero uno, molto bravo a parare i rigori; poi sono arrivati Elia Menga (04) seconda punta ex Livorno e Tommaso Senesi (05) attaccante, proveniente dalla Sangiovannese. La società valdarnese avrebbe in uscita anche il portiere Lorenzo Barberini, l’esterno Gianluca Pertico; giocatori importanti che vanno ad aggiungersi a Romanelli passato al Poggibonsi e al forte centrocampista Andrea Baldesi.

Il Figline nelle prossime ore dovrebbe chiudere due operazioni in entrata per il difensore Filippo Nobi, classe 2004 ex San Donato Tavarnelle e con il centrocampista Lapo Milli, 2005 ex Fiorentina, Pisa, quest’anno al Ponsacco. Nel Montevarchi ci sono da registrare due uscite: Bontempi e Boiga, quest’ultimo andrà a giocare nel Grosseto allenato dal fiorentino Roberto Malotti. In entrata la società starebbe trattando l’ex capitano del Figline Davide Sesti, reduce da un’ottima annata con i gialloblù e pure il centravanti Tommaso Carcani ex San Donato Follonica Gavorrano e Ghiviborgo.

In Eccellenza, in casa Grassina c’è ancora una conferma. Si tratta di Adolfo Alfarano (01) che deciso di giocare con la maglia rossoverde per la settima stagione consecutiva. La Cuoiopelli sembra intenzionata a sciogliere la riserva facendo l’iscrizione al campionato di Eccellenza affidando la squadra a Francesco D’Addario e chiedendo alcuni giovani classe 2005 e 2006 in prestito al Tau Calcio per allestire una formazione ’green’. La Baldaccio Bruni allenata da Baldolini ha confermato i punti cardini della squadra, puntando ancora su Giorni, Piccinelli e Sbardella. Infine, per la Promozione l’ultima novità riguarda in casa del Fiesole con l’arrivo del centrocampista Kristian Gianassi (2001) proveniente dal Luco, accordo perfezionato dal diesse Triarico.

Giovanni Puleri