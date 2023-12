Via Pisana, ecco la stesa di asfalto. Previsti disagi nella viabilità

Al via la stesa dell’asfalto su via Pisana. I lavori saranno eseguiti di notte per evitare disagi al traffico vista la delicatezza del tratto interessato dall’intervento.

I cantieri infatti porteranno la chiusura della strada tra gli incroci con via delle Fonti e via della Pieve e tra via di Castelpulci e via degli Stagnacci. Per consentire i lavori, nei tratti interessati dai lavori sarà in vigore il senso unico alternato dalle 21 della sera fino alle 6 del mattino; in caso di meteo avverso nelle ore notturne, i lavori potranno essere straordinariamente rinviati al giorno successivo, stavolta però in orario diurno (escluse le ore di punta).

L’intervento rientra in un pacchetto di cantieri fissati da qui alla fine dell’anno. Insieme a via Pisana, operai al lavoro in via de’ Rossi e Allende, oltre a un tratto di via Colombo e via Sassetti. Partito anche il risanamento di via delle Cascine, di piazza Brunelleschi e di via Ghiberti; in queste settimane sono inoltre in corso gli interventi di riqualificazione dei marciapiedi di Rinaldi.

Per il prossimo anno la giunta ha recentemente approvato una delibera nella quale si stanziano 1,7 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine. Ma in ponte ci sono anche interventi che riguarderanno in buona parte anche la manutenzione delle piste ciclabili, soprattutto quella da Casellina al palazzo comunale, che è stata la prima a essere realizzata e ora ha bisogno di manutenzione.