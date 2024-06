Via Pergolesi, riapre il cantiere. Lavori per costruire 18 abitazioni

Via Pergolesi, riparte il cantiere per la realizzazione di 18 nuove abitazioni. Sanate le difformità riscontrate nel progetto dalla polizia municipale, nell’ultima riunione della giunta, tutti gli assessori hanno votato sì alla delibera che di fatto permette al costruttore ‘Faggi Ferderico e Saverio’ di riavviare l’intervento. Dopo il sopralluogo della municipale, si legge nella delibera, "il Soggetto Attuatore è intervenuto per demolire le parti delle opere di urbanizzazione realizzate in difformità ai progetti approvati, ristabilendo, pertanto la conformità delle predette opere di urbanizzazione sotto il profilo paesaggistico". In più è arrivato il nuovo progetto esecutivo per le opere di urbanizzazione che potrà permettere ai lavori di ricominciare. Il piano prevede un’area di verde pubblico con nuovi alberi e un’area gioco per bambini, nuovi marciapiedi e pista ciclabile a collegamento dei percorsi per le bici già esistenti a Casellina, panchine, una nuova viabilità non di passaggio ma a servizio dei residenti, nuovi posti auto, impianti di illuminazione, sottoservizi, fognature. L’accessibilità carrabile avverrà con viabilità a doppio senso di marcia, quale prolungamento di Via Pergolesi, con provenienza da Via Donizetti; su Via Ponchielli, l’accesso verrà attuato esclusivamente tramite percorso pedo-ciclabile.