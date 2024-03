Via Pascoli alla deriva. Rifiuti nelle fontane

Troppa sporcizia lungo l’asse urbano. Sono molte le segnalazioni che arrivano in questi giorni sui rifiuti abbandonati nella zona di via Pascoli, all’altezza delle fontane. Vasche utilizzate come cestini per i rifiuti, griglie piene di pigne e cocchi delle magnolie, rifiuti di pranzi o cene ‘take away’ abbandonati accanto alle panchine del nuovo corso pedonale da via Aleardi. "Ogni mattina – raccontano i residenti – dobbiamo assistere a questo scempio. Soprattutto le fontane di piazza Togliatti, che dovevano essere un abbellimento, sono guaste o spente da tempo. L’acqua piovana ci marcisce dentro, non mancano i rifiuti. Ma perché non è possibile trovare una soluzione?".

La storia delle fontane è lunga e travagliata. In quelle di via Foscolo, in diversi si sono divertiti nel tempo a buttare sapone per far tracimare la schiuma. Ancora più spesso sono diventate bagno pubblico per i senza fissa dimora. La richiesta di chi vive nella zona è sempre la stessa: interventi di sostanza per migliorare la qualità della vita e la pulizia. Ma anche controlli, perché dopo le 20, Scandicci si svuota e questo è il via libera per incivili e malintenzionati.