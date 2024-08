Via Magenta, violenza e coltellate. Grave un 35enne ferito alla schiena

Lo hanno trovato intorno alle 22 di venerdì sera, riverso a terra e con una ferita alla schiena. Un uomo di origini nordafricane, di 35 anni, è stato soccorso da alcuni passanti in via Magenta, a Campi Bisenzio. Dopo l’intervento di medico e volontari, inviati sul posto dalla centrale del 118, il ferito è stato quindi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi. Qui i sanitari sono riusciti a stabilizzarlo, ma le sue condizioni restano serie: il giovane è ora ricoverato con una prognosi di venti giorni, anche se non sarebbe in pericolo. In via Magenta, venerdì sera, sono intanto intervenuti anche i carabinieri, che stanno ora cercando di ricostruire in dettaglio la dinamica dei fatti. In base alle prime ipotesi e agli accertamenti effettuati dagli uomini della stazione di Campi Bisenzio e della compagnia di Signa, il 35enne ferito sarebbe stato protagonista di una lite con un’altra persona, probabilmente un suo connazionale col quale stava trascorrendo la serata. I due, sotto l’effetto dell’alcol, sarebbero ben presto passati dalle parole alle mani e la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Infine l’aggressore avrebbe colpito il 35enne alle spalle con un oggetto contundente e affilato, non è chiaro al momento se un coltello o un punteruolo. Poi si sarebbe dato alla fuga e avrebbe fatto perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

A questo punto, per provare a identificare l’aggressore, sarà molto importante la testimonianza e la collaborazione dell’uomo ferito, che verrà ascoltato dagli inquirenti non appena miglioreranno le sue condizioni di salute. I carabinieri stanno inoltre cercando anche l’arma del delitto che al momento non è stata trovata: l’aggressore potrebbe averla gettata nei campi della zona durante la fuga, oppure averla ancora con sé.