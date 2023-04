Via le barriere nei giardini per far giocare tutti i bambini Primo intervento in piazza Bardini

Lavori al via, a Lastra a Signa, per la sistemazione di quattro nuovi giochi in piazza Bardini. Si tratta di attrezzature ludiche di tipo inclusivo, ovvero prive di barriere architettoniche e adatte per essere utilizzate anche da bambini disabili. In particolare saranno inseriti in questi giorni una nuova altalena, un tamburo per attività musicali, un altro gioco in grado di emettere suoni e un gioco del tris. Sarà quindi inserita una nuova pavimentazione in gomma anti-trauma colorata. Gli altri giochi del giardino saranno sistemati e riposizionati, anche in questo caso migliorando il livello di sicurezza e accessibilità. In parallelo sarà realizzato un percorso per consentire l’accesso al giardino alle persone con disabilità. Il costo dell’intero intervento ammonta a quasi 26mila euro di cui 11.174 finanziati tramite bando regionale e il restante delle risorse, pari a 14.773 euro, provenienti dalle casse comunali. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine della prossima settimana.

"Continua il nostro programma di riqualificazione delle aree gioco del territorio con questo nuovo intervento – ha spiegato il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni – che andrà a migliorare un giardino molto frequentato e vicino a due scuole come quello presente in piazza Bardini. Da sottolineare come la volontà dell’amministrazione comunale sia stata quella di andare a scegliere attrezzature adatte per essere utilizzate da tutti e accessibili a tutti, quindi prive di barriere architettoniche e che consentiranno di rendere l’esperienza del gioco condivisa, aggregativa e più sicura".

Lisa Ciardi