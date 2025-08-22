Via dell’Osmannoro chiusa: "Forti disagi alla circolazione"

"La chiusura di via dell’Osmannoro per lavori alla rete idrica, secondo ordinanza prorogata fino al 22 agosto, sta causando forti disagi alla circolazione. Eppure, i problemi si erano già verificati all’inizio di agosto, quando l’intervento era stato presentato come una questione di poche ore, destinata a risolversi in un pomeriggio. Oggi, a distanza di settimane, i cittadini si trovano ancora a fare i conti con un cantiere che avrebbe dovuto avere tutt’altra tempistica".

La protesta arriva dal capogruppo consiliare della Lega Daniele Brunori che punta il dito sulle modifiche alla viabilità attuate: "La deviazione del traffico in direzione Sesto attraverso il Polo scientifico – sottolinea - ha messo in luce tutte le criticità di quell’area, che dispone solo di due accessi reali: via dell’Osmannoro e via dei Frilli. Una configurazione già inadeguata nella normalità e che oggi, con l’interruzione di una delle strade, sta paralizzando i flussi e creando enormi disagi. A mancare non è solo la programmazione di un traffico d’emergenza o una gestione ordinata della viabilità alternativa, ma soprattutto una visione urbanistica di lungo periodo che renda il Polo parte integrante della città e non un corpo isolato". Al contrario – secondo Brunori – finora il campus universitario e tecnologico sarebbe sempre stato concepito come "un corpo separato dal resto della città, privo di collegamenti adeguati". S.N.