La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaVia dell’Osmannoro chiusa: "Forti disagi alla circolazione"
22 ago 2025
SANDRA NISTRI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Via dell’Osmannoro chiusa: "Forti disagi alla circolazione"

Via dell’Osmannoro chiusa: "Forti disagi alla circolazione"

"La chiusura di via dell’Osmannoro per lavori alla rete idrica, secondo ordinanza prorogata fino al 22 agosto, sta causando...

"La chiusura di via dell’Osmannoro per lavori alla rete idrica, secondo ordinanza prorogata fino al 22 agosto, sta causando...

"La chiusura di via dell’Osmannoro per lavori alla rete idrica, secondo ordinanza prorogata fino al 22 agosto, sta causando...

"La chiusura di via dell’Osmannoro per lavori alla rete idrica, secondo ordinanza prorogata fino al 22 agosto, sta causando forti disagi alla circolazione. Eppure, i problemi si erano già verificati all’inizio di agosto, quando l’intervento era stato presentato come una questione di poche ore, destinata a risolversi in un pomeriggio. Oggi, a distanza di settimane, i cittadini si trovano ancora a fare i conti con un cantiere che avrebbe dovuto avere tutt’altra tempistica".

La protesta arriva dal capogruppo consiliare della Lega Daniele Brunori che punta il dito sulle modifiche alla viabilità attuate: "La deviazione del traffico in direzione Sesto attraverso il Polo scientifico – sottolinea - ha messo in luce tutte le criticità di quell’area, che dispone solo di due accessi reali: via dell’Osmannoro e via dei Frilli. Una configurazione già inadeguata nella normalità e che oggi, con l’interruzione di una delle strade, sta paralizzando i flussi e creando enormi disagi. A mancare non è solo la programmazione di un traffico d’emergenza o una gestione ordinata della viabilità alternativa, ma soprattutto una visione urbanistica di lungo periodo che renda il Polo parte integrante della città e non un corpo isolato". Al contrario – secondo Brunori – finora il campus universitario e tecnologico sarebbe sempre stato concepito come "un corpo separato dal resto della città, privo di collegamenti adeguati". S.N.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata