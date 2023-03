Via dello Statuto, rapina con coltello alla gola di un commerciante

Aggressioni a scopo di rapina sempre più spregiudicate, sfrontate, a ogni ora del giorno e della notte, senza preclusioni di zona, come se la città si stesse avviando a diventare – per la criminalità – sempre più ’zona franca.

Sabato sera un altro colpo da paura, in via dello Statuto: una strada non esattamente isolta dal contesto cittadino. Un bandito solitario non ha esitato a puntare il coltello alla gola del malcapitato di turno, il dipendente di un minimarket. La notizia è stata resa nota solo ieri, trascorso un altro giorno dalla denuncia presentata dal rapinato alla a Stazione Carabinieri di Firenze Santa Maria Novella.

L’uomo, un bengalese di 47 anni, che lavora appunto per l’esercizio commerciale, ha raccontato ai militari che la sera precedente un "soggetto sconosciuto di colore" era entrato nel negozio. Sembrava trattarsi del solito cliente dell’acquisto all’ultimo tuffo, purtroppo per lui la realtà era ben diversa, e non priva di spunti drammatici: il bandito gli ha fatto balenare il coltello davanti agli occhi e poi glielo ha puntato alla giugulare, una minaccia fin troppo esplicita. Obbiettivo, farsi dare l’incasso della giornata, o comunque il denario in quel momento in cassa. terrorizzato il dipendente bengalese si è avvicinato alla cassa, ha allungato una mano, lo sguardo atterrito rivolto sempre alla lama che lo ’stuzzicava’ sul collo. La vittima, nel tentativo di impedire l’apertura della cassa, è stato ferito a un dito, in maniera lieve sembra, anche se non state rese note diagnosi e prognosi. A quel punto l’altro, l’aggressore, ha afferrato al volo i circa 450 euro lì custoditi. Ha minacciato ancora il dipendente di stare zitto e si è dileguato a piedi, secondo la prima ricostruzione in compagnia di due complici che avevano fatto da ’pali’, presidiando l’ingresso del minimarket. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Firenze.

g.sp.