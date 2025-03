Via delle Bagnese. Il cantiere è terminato

Il cantiere di via delle Bagnese ha chiuso con un giorno di anticipo rispetto al cronoprogramma. Dovrebbe essere la norma, ma nella Scandicci dei ritardi infiniti, delle proteste vibrate, delle ditte estromesse, è sicuramente una notizia. Ieri sera è stato tolto il semaforo che scandiva i tempi per il senso unico alternato. Era stato installato lo scorso 7 gennaio con un appello alla pazienza da parte del vicesindaco Yuna Kashi Zadeh. In effetti in questi due mesi di pazienza ce n’è voluta, visto che via delle Bagnese è uno snodo essenziale per lo scorrimento del traffico metropolitano sulla direttiva Est Ovest dell’area fiorentina. Ma alla fine il risultato è stato raggiunto, e la parola mantenuta. "Siamo soddisfatti di aver rispettato i tempi previsti per l’intervento e la conclusione del cantiere – ha detto Kashi Zadeh – siamo consapevoli dei disagi che la presenza del cantiere ha causato alla viabilità, ma è stato necessario intervenire su una struttura che presentava rischi concreti per la sicurezza di tutti i cittadini. Rivolgo un ringraziamento agli uffici comunali per la dedizione e la professionalità dimostrate, e alle aziende private intervenute per la collaborazione e per il prezioso lavoro svolto. Scandicci ha bisogno di continuare a crescere investendo in infrastrutture all’altezza e innovative, e per questo continuiamo a lavorare con determinazione". Il cantiere serviva a demolire il vecchio muro di sostegno alla strada, costruendone uno nuovo di cemento armato, rivestito in pietra sul lato che guarda alle abitazioni private. L’importo complessivo dell’intervento è stato di 85mila euro.