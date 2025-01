Via dell’Acciaiolo. Vandali ai giardini

Via Acciaiolo, vandalizzati i giardinetti. Raid nella notte di balordi che, armati di bomboletta di vernice, hanno imbrattato la fontana e ‘taggato’ il fontanello dell’acqua pubblica appena inaugurato. A dare l’allarme sono stati i cittadini della zona di Casellina che, entrando nel giardino pubblico, hanno trovato gli oggetti vandalizzati e hanno denunciato il fatto sui social chiedendo all’amministrazione di intervenire. Non è la prima volta che i giardini di via Acciaiolo sono presi di mira da giovani che entrano e danneggiano le giostrine, i cestini della spazzatura e l’arredo urbano. Vedremo se le forze dell’ordine riusciranno a individuare i responsabili.