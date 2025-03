Via della Fonte chiusa per lavori

Chiusura temporanea di via delle Fonti a causa di lavori da parte di Ferrovie. L’Amministrazione comunale di Pontassieve informa la cittadinanza che, per permettere un intervento di urgenza sul muro in prossimità del ponticino della Ferrovia, in via della Fonte a Sieci da ieri la strada è chiusa al traffico veicolare fino al termine dei lavori, stimati in circa due settimane. L’interruzione avverrà nelle fasce orarie dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16.

Anche durante l’intervento verrà comunque garantito il passaggio pedonale e dei mezzi in caso di emergenza. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare i propri spostamenti tenendo conto delle limitazioni temporanee.